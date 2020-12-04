Önem verdiğiniz insanlara anında mutlu eden sözler göndererek daha da değerli hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Eşinize, dostunuza veya sevdiklerinize göndermek için anında mutlu eden sözler haberimizde.

Anında mutlu eden sözler

Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın. Kişilere ya da eşyalara değil. - Albert Einstein

Bir bakmışsın Allah hiç beklemediğin anda vermiş kalbine mutluluğu.

Mutlu olmak her şeye sahip olmak değil, sahip olduklarını her şey yapabilmektir.

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Oysa defalarca sormuşlardı. Büyüyünce ne olacaksın diye. Mutlu diyemedik. Çünkü çocuktuk akıl edemedik.

Kaybettim sandıkların kurtulduklarındır belki de. Unutma kimi gitti yeri mutlu eder, kimi terk ettiği yeri.

Ve gün gelecek hayat şu yorgun yüzüne gülümseyerek bakacak. Ve diyecek ki hazır ol, mutlu olma sırası sende.

Azla mutluluk çokla didişmekten iyidir.

Mutluluk küçük çocuklara hediye almak gibidir.

Mutluluk bir espriydi. Ve biz hiç gülmedik.

Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var.

Mutlu olmak için mutsuzluğu bilmek gerekir.

İnsanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir.

Mutluluğu benimle bulan benimdir gerisi misafir.

Bugün çıktığımız her basamak, yarınki hayatımızın temelidir.

İnsan öğrendikleriyle değil öğrettikleriyle mutlu olur.

Mutlu olduğum için gülmüyorum güçlü olduğum için gülüyorum.

İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.

İyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutluluk budur.

Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin. - Özdemir Asaf

Mutluluk sözünü yutanla değil. Ne olursa olsun sözünü tutanla yaşanır.

Her türlü mutluluk sahip olamadığın biri için üzülmekten iyidir.

Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Ne kadar değişirsen değiş. İlk nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin kafanı.

Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

Allah’ım öyle bir mutluluk nasip et ki, ettiğimiz sabrın kıymeti bir ömür boyu hatırlansın.

Bahçelerinde lahana ekenler bizden üç veya dört kat mutludurlar. - Rabelais

Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir. - Edward Newton

En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar. - Goethe

Bu zamanda mutluluğu sevgiliden, dosttan aramayacaksınız alın bir çikolata yiyip mutlu olun.

Bazı mutluklar vardır sadece hayal ettiğin ve hak etmediğin için Rabbinden dileyemediğin.

Mutluluktan uçuyorum desem elinde sapanla beni indirmek için hazırda bekleyenler var biliyorum!

En büyük sayıda insana en büyük mutluluk mutluluğu veren eylem en iyidir. - Francis Hutcheson

Kaybettim sandıkların kurtulduklarındır belki. Unutma, kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi terk etti yeri.

Mutluluk daima yakınımızdadır, yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter. - George Sand

Mutlu bir hayat istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın, kişilere veya eşyalara değil. - Albert Einstein

Sabır tohumunu kalbine ekip, şükür suyu ile sularsan, yetiştirdiğin çoğu şeyin adı “mutluluk’ olur.

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Nehir asla durmaz.

Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir. - Lucius Annaeus Seneca

Kimsenin seni üzemeyeceği kadar güçlü olduğunda ve sen kimseyi üzmeyecek kadar iyi olduğunda; mutlusun demektir.

Güzelliğin mutluluk değil, düşüncelerimdeki esrarengiz hayalin, sevgin ise düşüncelerimdeki mutluluk örneğin.

İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir. - La Rochefoucauld

Seninle mutlu oldu bedenim, seninle hayat buldu soğuk ellerim, bir seni sevdim bebeğim, mutluluk ikimizin her şeyim.

Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk gözbebeğin kadar yakın olsun. Umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun.

Senin için bir şarkı yazdım, mutluluklarımı anlattım, her mutluluğun içinde adın ve sevgin vardı. Bu şarkıyı sadece sana yazdım.

Kalbimde bir acı mutluluk, sanki yüreğimde bir sancı. Sensiz anlamsız mutluluklar bana acı veriyor o an! Hadi gel mutluluklarıma anlam kat canım.

Güller hep ellerinde açsın, ama dikenleri batmasın. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamasın. Mutluluk hep yüreğine dolsun, ama beni unutturmasın.

Mutluluk sadece seni sevmekle değil! Mutluluk pekguzelsozler.com senin hayalinle yarınlarıma, güzel gözlerinle geleceğime, isminle hayatıma giren en güzel duyguları kalbime kazıdığım bir aşk güftesi.

Kim ne derse desin, mutlu insanın en mutlu anı, uykuya daldığı andır ve mutsuz bir insanın en mutsuz anı, uykudan uyandığı andır. İnsan hayatı, bir tür hata olmalı. - Arthur Schopenhauer

Bir gülüşünle, bir lafınla mutlu olmasını öğrendim. Bu bendeki ben değil, bendeki sen oldu artık, seninle mutluyum. Ne kadar mutlu olsam da sonunda üzüleceğim biliyorum, hayatın sonu gelince yeniden mutlu olacağım, seni göreceğim biliyorum.



