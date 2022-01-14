Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı'nın görevinden alındığı duyuruldu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bülent Ersoy, Ankara’da vereceği konser öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’e tekerlekli sandalyeyle giden şarkıcıya, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen kareler ise sosyal medyada tepki topladı.







