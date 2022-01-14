Türkiye Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alındı! Bülent Ersoy'un tartışılan görüntüleri...
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alındı! Bülent Ersoy'un tartışılan görüntüleri...

Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alındı! Bülent Ersoy'un tartışılan görüntüleri...

Türkiye

Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alındı! Bülent Ersoy'un tartışılan görüntüleri...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır' denildi.

14 Ocak 2022, Cuma 12:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı'nın görevinden alındığı duyuruldu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bülent Ersoy, Ankara’da vereceği konser öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’e tekerlekli sandalyeyle giden şarkıcıya, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen kareler ise sosyal medyada tepki topladı.


İlgili Haberler
Son dakika: Bülent Ersoy'un Anıtkabir'deki görüntüsüyle ilgili inceleme başlatıldı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
82 yaşında üniversiteden mezun oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Enes’i neden kaybettik?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Haziranın kaçı
Rauf Tamer
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Tarihe geçen taşınmanın kahramanlarına alkış
Hakan Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Esenyurt’ta 5 katlı binanın 2. katında yangın