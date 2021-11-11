Türkiye Anıtkabir'de gece saatlerinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Anıtkabir'de gece saatlerinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Türkiye

Anıtkabir'de gece saatlerinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Ata'nın istirahatgahı Anıtkabir, gece de ziyaretçi akınına uğradı.

11 Kasım 2021, Perşembe 02:05 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Anıtkabir, akşam saat 21.00'e kadar ziyarete açık tutuldu.

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e binlerce kişi Ata'yı anmak için geldi. Mozoleye gelen ziyaretçiler, dualar okuyup çiçekler bırakarak Atatürk'ün hatırasını andı.

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)

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