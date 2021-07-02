Anız yangını ormana sıçradı
Manisa’nın Demirci ilçesinde, bir tarlada anızların yakılması sırasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
02 Temmuz 2021, Cuma 18:56 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi’ndeki bir tarlada çıktı. Ormanlık alana yakın tarladaki yakılan anızların neden olduğu yangına; 1 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale ediliyor. Demirci Kaymakamı Adem Kaya da yangın alanında incelemelerini sürdürüyor.
AA