Türkiye Anız yangını ormana sıçradı

Anız yangını ormana sıçradı

Türkiye

Anız yangını ormana sıçradı

Manisa’nın Demirci ilçesinde, bir tarlada anızların yakılması sırasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

02 Temmuz 2021, Cuma 18:56 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi’ndeki bir tarlada çıktı. Ormanlık alana yakın tarladaki yakılan anızların neden olduğu yangına; 1 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale ediliyor. Demirci Kaymakamı Adem Kaya da yangın alanında incelemelerini sürdürüyor.

AA


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