Anız yangını ormana sıçradı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi’ndeki bir tarlada çıktı. Ormanlık alana yakın tarladaki yakılan anızların neden olduğu yangına; 1 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale ediliyor. Demirci Kaymakamı Adem Kaya da yangın alanında incelemelerini sürdürüyor.

AA



