Ünlü piyanist Anjelika Akbar koro şefi ve piyanist bir anne ile orkestra şefi ve felsefe profesörü bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. 2,5 yaşında piyano çalmaya başladı. Hayatına birçok başarılı çalışmayı sığdıran “Mutlak Kulak” yeteneğine sahip Anjelika Akbar kimdir? İşte Anjelika Akbar’a dair bilimeyenler…

ANJELİKA AKBAR KİMDİR?

Senfonik Orkestra ve Oda Orkestrası ile koro, piyano ve diğer enstrümanlar için 500'den fazla bestesi bulunan Anjelika Akbar 2,5 yaşında iken nota biliyor ve piyano çalabiliyordu. 4 yaşındayken Mutlak Kulak yeteneği fark edilen Anjelika Akbar, Moskova Tchaikovsky Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinin dikkatini çekti ve konservatuar bünyesindeki harika çocukların okuduğu okula kabul edilip, eğitimine okulun Taşkent Uspenski şubesinde devam etti. 11 sene boyunca piyano ve bestecilik bölümünde V.Fadeeva, A.Berlin ve A.Zeydman'ın öğrencisi oldu. Sonrasında 5 sene boyunca Taşkent Devlet Konservatuvarında Bestecilik bölümünde Prof.A. Berlin ve Prof. F.Yanov-Yanovsky ile beste ve orkestrasyon eğitimini tamamladı.

AKBAR “EN İYİ GENÇ BESTECİ” SEÇİLDİ

Sovyetler Birliği Besteciler Kurulu, Anjelika Akbar'ı “En İyi Genç Besteci” olarak seçti. Bestecilik ve Orkestra Şefliği yüksek lisansını ve doktorasını UNESCO üyesi olarak geldiği ve sonrasında da yerleştiği Türkiye'de, Hacettepe Devlet Konservatuar'ında Doç. Turgay Erdener'in sınıfında tamamladı, ayrıca Selma Berk ve Djoke Winkler Prins'ten vokal dersleri aldı.

Anjelika Akbar 14 albüm yayınladı, aralarında 2002 yılında çıkan Vivaldi'nin “Dört Mevsim” keman konçertolarının dünyada ilk kez solo piyano uyarlaması, Sony Music International etiketiyle çıktı ve Sony Classical kataloguna girerek, bu katalogdaki ilk Türk Klasik Müzik albümü oldu. Piyano için bestelediği 12 eserden oluşan, “Gençlik Albümü” (Anjelika Akbar- Rosenbaum Album Pour La Jeunesse) EMR Paris tarafından 2006 yılında Fransa'da nota olarak yayınlandı.

Anjelika Akbar ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibidir, Dünya'nın birçok ülkesinde sayısız konser verdi. Son 4 sene boyunca Bülent Özükan -Genel Yayın Yönetmeni ve Murat Öneş -Genel Sanat Yönetmeni ile ortak olarak Dünya'nın en geniş Ayvazovski dijital koleksiyonunu yarattıkları uluslar arası projesi olan "Ayvazovski'nin İstanbul'u" ve "Pitoresk İstanbul" için dijital sergiler ve kitap yayınını gerçekleştirdiler. Anjelika Akbar'ın Proje Yöneticisi ve Müzik Direktörlüğünü üstlendiği, Ayvazovski tablolarının dahil olduğu "Pitoresk İstanbul" 9 ay boyunca İstanbul Deniz Müzesinde sergilendi. Murat Öneş'in kurduğu ONE'S Media'nın ortağı olarak birlikte gerçekleştirdikleri sergi-konser formatındaki gösteriler "Ayvazovski'nin İstanbul'u" teması ile New York, Los Angeles, Ankara, Erivan ve Feodosya'da gerçekleştirildi.

Senfonik ve oda orkestrası, koro, piyano ve diğer enstrümanlar için birçok beste yapan Anjelika Akbar, Orta Asya, Baltık Cumhuriyetleri, Rusya, Hindistan, Almanya ve Türkiye’de çeşitli konserler verdi. Ayrıca Özbekistan Milli UNESKO Komitesi’nde üyelik yaptı.