Magazin "Anka" 28 Ocak'ta start veriyor!

"Anka" 28 Ocak'ta start veriyor!

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'Anka' 28 Ocak'ta start veriyor!

“Türkiye’nin ilk hız-aksiyon filmi” olarak lanse edilen “Anka”nın vizyon tarihi belli oldu. Filmde, klasik ve fenomen olmuş otomobil modelleri kullanıldı.

18 Ocak 2022, Salı 10:27 Son Güncelleme:
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Klasik yarış arabalarının kullanıldığı Film, 28 Ocak’ta vizyona girecek. Oyuncu Ozan Akbaba’nın hem başrolünü, hem proje tasarımını hem de senaristliğini üstlendiği filmde Toyota Supra, Corvette ZR1, Ferrari F430, Porsche 911 Cabriolet, Maserati Quattroporte gibi fenomen modeller kullanıldı.

USTA YÖNETMEN TARAFINDAN ÇEKİLDİ

MGX Film’in kurucusu Müşvik Guluzade’nin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Süleyman Mert Özdemir oturdu. Ozan Akbaba’nın yanı sıra Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın ve Uğur Uzunel’in rol aldığı dizinin yarış sahneleri, aksiyon filmlerinin usta yönetmenlerden Marc Schölermann tarafından çekildi.

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