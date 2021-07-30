Anka kuşu, İran edebiyatında ve mitolojisinde geçen efsanevi bir kuştur ve çoğunlukla yeniden doğuşu temsil eder. Son dönemlerde ise pek çok kişi vücutlarının farklı birçok bölgesine Anka kuşu dövmesi yaptırıyor. Peki, Anka kuşu dövmesinin anlamı nedir? Ben Affleck’in Anka kuşu dövmesi ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar…

ANKA KUŞU DÖVMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Zümrüdü Anka Kuşu veya diğer bir adıyla Simurg, genellikle olarak İran edebiyatında ve mitolojisinde adı geçen, efsanevi bir kuştur. Bu kuş o kadar büyüktür ki, bir balina ya da fili taşıyabilecek büyüklükte kanatları vardır. Anka kuşunun adı Batı kültüründe Feniks (Phoenix), İran kültüründe adı Simurg, Mısır mitolojisinde Ateş Kuşu’dur ve birçok farklı medeniyetteki betimlemeler benzerdir.

Anka kuşunun gövdesi tavus kuşuna, yüzü köpeğin yüzüne, pençeleri ise aslan pençelerine benzemektedir. Dişi bir kuş olan Zümrüdü Anka kuşu iyiliği temsil eder ve yaşlı bir kuştur öyle ki, dünyada meydana gelen 3 tufana da tanıklık etmiştir. Sahip olduğu bütün bilgileri nesillere aktaran bir sembol olan Zümrüdü Anka kuşu her 1700 yılda bir kendisini yakarak, küllerinden tekrar doğar ve ölümsüz olarak yaşamına devam eder.

Yaygın olarak efsaneye göre anka kuşu ölümüne yakın zamanlarda çalılardan kendine bir yuva yapar ve güneşin bu çalıları yakmasıyla kendi sonunu hazırlar. Yanmasının üzerinden 3 gün geçtikten sonra küllerinden yavru bir anka kuşu doğar ve böylece sonsuz bir şekilde yaşamaya devam eder. Her yaşlandığında bu döngü yeniden yaşanır.





BEN AFFLECK’İN ANKA KUŞU DÖVMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Zümrüdü anka kuşu, suyu ve toprağı arındırır, böylece verimliliği arttırır, gökyüzü ve yeryüzü arasındaki birliği sembolize eder.

Kısaca Zümrüdü Anka kuşu dövmesi yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Yeniden doğma, yenilenme, arınma anlamları taşır, spiritüel olarak reenkarnasyon olarak da ifade edilir.

Hayatında çok sevdiği kişiyi kaybeden birçok kişi de yine Anka kuşu dövmesini yaptırır. Bunun nedeni ise, kaybettikleri yakınlarını Anka kuşu dövmesi ile vücutlarında ölümsüzleştirdiklerini düşünmeleridir.