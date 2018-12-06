  • Haberler
  • Gündem
  • Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden Demirtaş'ın itirazına ret

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden Demirtaş'ın itirazına ret

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı reddetti

06 Aralık 2018, Perşembe 18:25 Son Güncelleme:
A A
Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden Demirtaş'ın itirazına ret

Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Demirtaş tutuksuz yargılanmalı" kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulunmuş, mahkeme bu talebi reddetmişti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Demirtaş'ın avukatları, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçelerini yerinde bularak oy birliğiyle avukatların itirazını reddetti.

Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

ANKARA (İHA)

Bu haberi de okudularSon dakika! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.