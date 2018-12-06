Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden Demirtaş'ın itirazına ret
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı reddetti
Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Demirtaş tutuksuz yargılanmalı" kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulunmuş, mahkeme bu talebi reddetmişti.
TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Demirtaş'ın avukatları, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçelerini yerinde bularak oy birliğiyle avukatların itirazını reddetti.
Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
ANKARA (İHA)
Bu haberi de okudularSon dakika! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı!