Türkiye Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye

Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Emirhan Yalçın'ın (18) ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan gerginlik devam etti. Mahalle sakinleri yabancı uyruklu vatandaşların iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, '' Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir.'' denildi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 00:56 Son Güncelleme:
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İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta dün akşam iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın, bugün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor. Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

İŞ YERLERİNE ZARAR VERDİLER

Dün akşam yaşanan kavganın ardından mahallede başlayan gerginlik bugün devam etti. Polis ekipleri, Emirhan Yalçın'ın cenaze işlemleri sırasında mahallede yaşayan yabancı uyruklulardan bazılarını güvenlik amacıyla tahliye etti. Mahalle sakinlerinden bazıları tahliye işlemine tepki gösterdi. Akşam saatlerinde mahalledeki gerginlik arttı. Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devrilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin mahallede güvenlik önlemleri devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği Altındağ İlçesi'nde akşam meydana gelen olayların sona erdiğini duyurdu.

Altındağ Battalgazi Mahallesi'ndeki bir parkta önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Emirhan Yalçın’ın hayatını kaybetmesinin ardından olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde gerginlik çıktı. Mahallede toplanan çok sayıda vatandaş, Yalçın’ın hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Çevredeki dükkan ve araçların zarar gördüğü olaylara zaman zaman polis müdahale etti.

Ankara Valiliğinin twitter hesabından yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki yabancı uyruklu zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)- AA

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