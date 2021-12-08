Türkiye Ankara Barosu yeni başkanı Kemal Koronel oldu

Ankara Barosu yeni başkanı Kemal Koronel oldu

Türkiye

Ankara Barosu yeni başkanı Kemal Koronel oldu

Ankara Barosu Başkanı, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan seçimle avukat Kemal Koranel oldu.

08 Aralık 2021, Çarşamba 20:03 Son Güncelleme:
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Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığına Avukat Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığına Avukat Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliğine Avukat Dr. Mahcemal Seyhan, Saymanlığına Avukat Zafer Doğan Bilgin seçildi. Ayrıca Ankara Barosunun 66. Olağan Genel Kurulu’nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen Avukat İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

İHA

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