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Türkiye Ankara Barosu'na, Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklama nedeniyle soruşturma

Ankara Barosu'na, Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklama nedeniyle soruşturma

Türkiye

Ankara Barosu'na, Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklama nedeniyle soruşturma

Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik bir açıklama nedeniyle 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

27 Nisan 2020, Pazartesi 13:56 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada, "Ankara Barosu’nun 26.04.2020 tarihli ve “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması” başlıklı açıklaması nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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