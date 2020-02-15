Türkiye 'Ankara beni bulsun' diyordu, dileği gerçek oldu

'Ankara beni bulsun' diyordu, dileği gerçek oldu

Türkiye

'Ankara beni bulsun' diyordu, dileği gerçek oldu

Sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla tanınan Mersinli Cihangir'i Ankara buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bilgilerine ulaşılan Cihangir Göktaş'a kimlik kartı düzenlendi.

15 Şubat 2020, Cumartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Sosyal medya üzerinden Mersinli esnafın paylaştığı videolarla ünlenen Mersinli Cihangir diğer ismi ile Kenedy Dayı, esnafın ona verdiği yardımlarla hayatını sürdürüyor. Kimliği olmayan Cihangir, hasta olduğu zamanlardaysa hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.

Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşıldı. Asıl isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi.

1972 yılında İzmir'de doğduğu, aslen Elazığlı olan Cihangir Göktaş'ın neden Mersin'de olduğuna ilişkin bir kayda ulaşılamadı.

CnnTürk


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