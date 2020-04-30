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Türkiye Ankara Bilim Üniversitesi 40 öğretim üyesi alıyor

Ankara Bilim Üniversitesi 40 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Ankara Bilim Üniversitesi 40 öğretim üyesi alıyor

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, profesör, doçent ve doktor olarak 40 öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

30 Nisan 2020, Perşembe 16:57 Son Güncelleme:
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Ankara Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" denildi.

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