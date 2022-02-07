Türkiye Ankara Bilim Üniversitesi 9 akademik personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi 9 akademik personel alacak

Türkiye

Ankara Bilim Üniversitesi 9 akademik personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 9 akademik personel alacağını açıkladı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 15:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" açıklaması yapıldı.


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