Türkiye Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alımı yapacak.

18 Eylül 2021, Cumartesi 17:30 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" açıklaması yapıldı.


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