Türkiye Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden (Düzeltme ilanı)

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden (Düzeltme ilanı)

Türkiye

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden (Düzeltme ilanı)

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü düzeltme ilanı verdi.

06 Nisan 2021, Salı 17:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"31.03.2021 tarih ve 31440 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Öğretim Elemanı Alımı İlanında bulunan 3 ve 5’inci satırlardaki kadrolara yönelik ilanlar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir"açıklaması yapıldı

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