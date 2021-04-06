Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden (Düzeltme ilanı)
Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü düzeltme ilanı verdi.
06 Nisan 2021, Salı 17:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"31.03.2021 tarih ve 31440 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Öğretim Elemanı Alımı İlanında bulunan 3 ve 5’inci satırlardaki kadrolara yönelik ilanlar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir"açıklaması yapıldı
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