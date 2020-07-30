Ankara Büyükelçisi istihbarat başkanı oldu

Bir dönem İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi görevini yürüten Richard Moore, MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirildi. Halen Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi Direktörlük görevini yürüten Moore, Türkiye'de görev yaptığı dönemde özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve Beşiktaş taraftarlığıyla büyük ilgi görmüştü.

Moore'un MI6 başkanlığı görevine sonbaharda başlaması bekleniyor. Moore, yaklaşık altı yıldır MI6 başkanlığını yürüten Sir Alex Younger'ın yerini alacak.

Younger halefinin "mükemmel bir seçim olduğunu" söyledi ve "sakin, angaje, düşünceli ve cesur" sözleriyle övdü.



