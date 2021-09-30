Türkiye Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri alıyor

Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 150 İtfaiye eri alacağını duyurdu.

30 Eylül 2021, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

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