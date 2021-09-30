Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri alıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 150 İtfaiye eri alacağını duyurdu.
30 Eylül 2021, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.