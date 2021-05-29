Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 250 zabıta memuru alacağını duyurdu.
29 Mayıs 2021, Cumartesi 16:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Açıklaması yapıldı
BUNLARI DA OKUYUN