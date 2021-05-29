Türkiye Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak

Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 250 zabıta memuru alacağını duyurdu.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 16:17 Son Güncelleme:
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Ankara  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama  yoluyla zabıta  memuru alınacaktır. Açıklaması yapıldı

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