Ankara’da başta Kocatepe camii olmak üzere her mahallede bulunan cami ve mescitler Cuma namazını kılmak isteyenlerle her hafta dolup taşıyor. Toplumun her kesiminden inananlar, Cuma namazı saatine göre işlerini ayarlıyor ve tam saatinde cemaatle birlikte Cuma namazına duruyor. Bu kapsamda, Ankara Cuma namazı saati de günün en önemli konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı 26 Kasım 2021 Cuma vakitleri ise haberimizde bulunuyor…

ANKARA’DA CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara’da Cuma namazı 26 Kasım 2021 tarihinde saat 12.37’de kılınacak

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELERDİR?

Hanefi mezhebinde Cuma namazının farz olabilmesi için iki şart vardır:

1- Vücub şartları,

2- Eda şartları.

Eda şartlarından biri yoksa, namaz sahih olmaz. Vücub şartları yoksa, sahih olur.

Eda şartları

1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.

2- İzinli olarak kılmak.

3- Öğle namazının vaktinde kılmak.

4- Vakit içinde hutbe okumak.

5- Hutbeyi namazdan önce okumak.

6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.

7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.

Vücub şartları

Cuma namazının Vücub şartları 9’dur:

1- Mukim olmak, seferi olmamak.

2- Sağlam olmak, hasta olmamak.

3- Hür olmak.

4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.

5- Âkıl ve bâliğ olmak.

6- Kör olmamak.

7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.

9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.