Türkiye Ankara depremi sonrası uzmanlardan açıklama

Ankara depremi sonrası uzmanlardan açıklama

Türkiye

Ankara depremi sonrası uzmanlardan açıklama

Ankara'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan açıklama geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük deprem beklentisi tarihsel depremlere bakarsak çok zayıf. Fakat zemin jeolojik koşulları bazen şiddeti arttırabiliyor" yorumunda bulundu.

11 Ocak 2021, Pazartesi 02:04 Son Güncelleme:
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Ankara, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, depremde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı. Uzmanlar depremle ilgili görüşlerini açıkladı.

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ankara Kalecik depremi (M4.5) ardından büyük deprem beklentisi tarihsel depremlere bakarsak çok zayıf. Fakat zemin jeolojik koşulları bazen şiddeti arttırabiliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür de "Arkadaşlar, az önce Ankara’yı etkileyen 4.5 deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara- Kalecik mıntıkasında. Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF’a kadar uzanıyor olabilir. Arkadaşlar Kalecik'te sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale’de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir. Gönderdiğim haritada bunları görebilirsiniz. İyi akşamlar" dedi.

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