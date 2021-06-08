Ankara Eğitim Platformu'ndan LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını hatırlatarak, bu tarihten önceki sonuçlara ilişkin uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''1.200.000 öğrencinin başvurusu ile ülke genelinde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen LGS sınavının sonuçlarının 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı bilinmektedir.

Sınavın ertesi günü, bazı eğitim kurumlarının LGS birincilerini ilan etmeleri, bununla ilgili sosyal ve basılı medyada reklamlar vermeleri hiçbir yasal, bilimsel, objektif ve etik temele dayanmamaktadır.

Tüm eğitim kurumlarından öncelikli ve en üst düzeyde beklenen şey pedagojinin temel ilkeleri ile etik kurallarına bağlı olması ve sorumlu davranmasıdır. 1 milyondan fazla aile 30 Haziran’da yapılacak resmi açıklamayı beklerken, etik olmakla mükellef eğitim kurumlarının gayriresmi bilgilere dayalı olarak sınav birinciliklerini açıklamaları; ülkemizde eğitimin yürütülmesine ve itibarına zarar vermekte, yanıltıcı faaliyetler ve tanıtımlar ile veli ve öğrenciler etki altında bırakılmaktadır.

Bu nedenlerle; tüm eğitim kurumlarını hukuka, bilime ve etiğe saygılı olmaya, binlerce görevlinin çabası ile yürütülen sınav sürecine saygı göstermeye davet ediyoruz. Değerli Türk Kamuoyundan yanıltıcı açıklamalara itibar etmeyerek resmi açıklamaların beklenmesi konusunda hassasiyet rica ediyoruz''



