132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi. Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.Uçaktaki yolculardan bazılarının İran'ın Kum kentinden geldiği belirtiliyor.

Koronavirüsü şüphesi bulunan yolcular Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınacak.

Koronavirüsün yayıldığı İran ile uçuşlara yönelik sınırlama getirilmişti. Ancak oradaki Türk vatandaşları için özel uçuşlar düzenleniyordu.

Sağlık Bakanı'ndan ilk açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 132 yolcunun ve mürettebatın bulunduğu uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı :

"Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a yaptığı özel açıklamada ise şunları söyledi:

"Uçakta 132 yolcu ve artı mürettebat var. Gelenlerin hepsi Türk'tür. İçlerinde ateşi ve öksürüğü olanlar ve şüphelendiğimiz hastalar bulunduğu için uçağın acil iniş yapmasını istedik. Hepsinin muayenesi yapıldı. İlk numuneler alınıyor. Numuneler daha yeni alındığı için kesin bir şey şu an söyleyemiyorum. Bilim kurulumuz toplanıyor. 3-4 saat sonra kesin sonuçlar açıklanır. Hastalar karantinaya alındı. Şu an takip ediyoruz."

Türkiye, İran sınırını kapatmıştı

İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Ölümcül virüs dünyada 2 bin 600'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Türkiye İran'daki corona virüs vaka ve ölümlerindeki artış nedeniyle Türkiye-İran sınırını kapattı. İran'dan Türkiye'ye tüm kara ve demir yolu geçişleri ile tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak durduruldu.