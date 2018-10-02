Yaklaşık 2 aydır ekmek fiyatları konusunda tartışmalar sürüyor. Son olarak Ankara’da Fırıncılar odası ekmeğe yüzde 25 zam geleceğini açıkladı. Ancak önce Ankara Valiliği devreye girdi. Valilik, “Tarife günümüz ekonomik şartlarına uygun değildir” dedi. Ardından Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yayınlayarak zammın durdurulduğunu, belirlenen tarifenin dışında satış yapanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan gelen açıklamada;

"Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ankara Valilği'nden yapılan açıklamada , "Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri ile yapılan müzakereler neticesinde, eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir." denildi.