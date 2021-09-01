Türkiye Ankara Garı saldırısında Veysel için verilecek tazminat kararı Danıştay'dan döndü

Ankara Garı saldırısında Veysel için verilecek tazminat kararı Danıştay'dan döndü

Türkiye

Ankara Garı saldırısında Veysel için verilecek tazminat kararı Danıştay'dan döndü

Ankara Garı'nda terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Veysel ve babası için 1 milyon liralık tazminat kararı Danıştay’dan döndü. Veysel’in annesine 30 bin TL tazminat ödenecek.

01 Eylül 2021, Çarşamba 09:10 Son Güncelleme:
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Terör örgütü DEAŞ’ın Ankara Garı saldırısında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Veysel ve babası için 1 milyon liralık tazminat ödenmesine ilişkin verilen karar Danıştay’dan döndü. Danıştay, olayda devletin kusuru bulunmadığını savunarak sadece Veysel’in annesine 30 bin TL tazminata hükmetti.

10 Ekim 2015 tarihli canlı bomba saldırısında ölen 103 kişi arasında 9 yaşındaki Veysel Atılğan ve babası İbrahim Atılğan da yer aldı. Veysel’in annesi Nezihe Atılğan ve 3 kız kardeşi “hizmet kusuru” bulunduğu iddiasıyla avukat Mehtap Sakinci aracılığıyla İçişleri ve Ankara Valiliği aleyhine tazminat talebiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

HİZMET KUSURU

İdare mahkemesi, “elinde yakın tarihli istihbari bilgi bulunan idarenin, bu bilginin ilgili birimlere iletilmesi, güvenlik tedbirlerinin alınması noktasında hizmet kusuru bulunduğu” tespiti yaparak, aileye toplamda 394 bin TL maddi, 700 bin TL de manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararın istinaf incelemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi tarafından yapıldı. İstinaf mahkemesi 394 bin TL maddi tazminat miktarını onadı. Ancak manevi tazminat miktarı toplam 180 bin TL’ye düşürüldü.

Temyiz incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi Veysel yönünden anne Nezihe Atılğan’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Daire, aileye ödenecek maddi tazminatı bozdu. Manevi tazminat da yeniden hesaplanması için bozuldu. Kararda, “idarenin hizmet kusurundan söz edilemeyeceği” belirtildi.

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