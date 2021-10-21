Türkiye Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:39 Son Güncelleme:
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

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