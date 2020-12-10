Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda bölümleri/ programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 inci ve 50/d maddeleri,15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır" denildi.

Bugün (10 Aralık) başlayan başvurular 15 gün boyunca devam edecek. Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacak ve diğer başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuruda istenen belgeler ve diğer şartlar için ilan sayfasına gidin.