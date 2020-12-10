Türkiye Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim görevlisi alacak! Başvuru şartları ve detaylar
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim görevlisi alacak! Başvuru şartları ve detaylar

Türkiye

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim görevlisi alacak! Başvuru şartları ve detaylar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi almak için ilan açtı. Rektörlüğün ilanına göre 31 öğretim ve araştırma görevlisi alınacak. İşte alım ilanına başvurmak için gereken şartlar ve diğer detaylar.

10 Aralık 2020, Perşembe 18:25 Son Güncelleme:
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda bölümleri/ programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 inci ve 50/d maddeleri,15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır" denildi.

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Bugün (10 Aralık) başlayan başvurular 15 gün boyunca devam edecek. Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacak ve diğer başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuruda istenen belgeler ve diğer şartlar için ilan sayfasına gidin.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.

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