Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 55 öğretim üyesi alıyor!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 55 profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alıyor. İşte başvuru şartları ve ilanın detayları…

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Polatlı İlahiyat Fakültesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na öğretim üyesi alıyor.

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