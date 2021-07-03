Türkiye Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 16:07 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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