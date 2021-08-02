Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.



