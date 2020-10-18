Türkiye Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

18 Ekim 2020, Pazar 18:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara çevrelerinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA


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