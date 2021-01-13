Türkiye Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Türkiye

Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ankara'da gece saatlerinde fırtına, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

13 Ocak 2021, Çarşamba 00:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ankara'da gece saatlerinde kuvvetli güney rüzgarlarının etkisini artırması ve sabah saatlerine kadar zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak şeklinde başlayacak yağışın, hızlı soğumayla birlikte zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

İlgili Haberler
Şanlıurfa'da 16 gün tüm etkinlikler yasakTunca Nehri için alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Şüpheye dair
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Dijital zorbalık
Hakan Çelik
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yılmaz Güney Destanı
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sivas'ta 18 derece ile son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı