Türkiye Ankara için yeni tedbirler alındı

Ankara için yeni tedbirler alındı

Türkiye

Ankara için yeni tedbirler alındı

Corona virüs salgınına karşılık Ankara'da yeni tedbirler alındı. Yeni tedbirler kapsamında toplu taşımalarda ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşınabilecek.

09 Eylül 2020, Çarşamba 13:39 Son Güncelleme:
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Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.

İstanbul'da corona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşımaların ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşınmasına karar verildi.


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