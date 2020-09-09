Ankara için yeni tedbirler alındı
Corona virüs salgınına karşılık Ankara'da yeni tedbirler alındı. Yeni tedbirler kapsamında toplu taşımalarda ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşınabilecek.
09 Eylül 2020, Çarşamba 13:39 Son Güncelleme:
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Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.
İstanbul'da corona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşımaların ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşınmasına karar verildi.
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