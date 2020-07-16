Ankara'da liselerin taban puan ve kontenjan listesi
Ankara'da bulunan liselerin 2019 yılı taban puan ve kontenjan listesi
16 Temmuz 2020, Perşembe 10:47 Son Güncelleme:
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OKUL ADI / OKUL TÜRÜ / ÖĞRETİM SÜRESİ / ÖĞRETİM ŞEKLİ / YABANCI DİL / KONTENJAN / TABAN PUAN / EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİM / EN DÜŞÜK YÜZDELİK DİLİM
ANKARA – ÇANKAYA – ANKARA Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 495,1 / 0,09 / 0,01
ANKARA – YENİMAHALLE – Atatürk Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 330 / 484,21 / 0,72 / 0,01
ANKARA – PURSAKLAR – ANKARA Pursaklar Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 483,71 / 0,75 / 0,09
ANKARA – YENİMAHALLE – Gazi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 240 / 475,27 / 1,48 / 0,72
ANKARA – ÇANKAYA – Cumhuriyet Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 474,76 / 1,53 / 0,2
ANKARA – ETİMESGUT – Özkent Akbilek Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 470,76 / 1,93 / 0,2
ANKARA – ÇANKAYA – Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 469,34 / 2,07 / 0,11
ANKARA – KEÇİÖREN – Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 468,21 / 2,19 / 0,25
ANKARA – ÇANKAYA – DrBinnaz Ege-DrRıdvan Ege Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 463,2 / 2,73 / 1,68
ANKARA – ÇANKAYA – ANKARA Atatürk Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 300 / 461,45 / 2,94 / 0,11
ANKARA – ETİMESGUT – Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 459,06 / 3,22 / 0,81
ANKARA – ÇANKAYA – Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 457,35 / 3,43 / 2,28
ANKARA – ÇANKAYA – Betül Can Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 450,49 / 4,33 / 2,1
ANKARA – KEÇİÖREN – Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 240 / 450,23 / 4,36 / 2,2
ANKARA – ÇANKAYA – Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca 60 / 448,93 / 4,53 / 1,45
ANKARA – SİNCAN – Süleyman Demirel Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 447,58 / 4,71 / 2,22
ANKARA – ÇANKAYA – Ayrancı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 447,1 / 4,78 / 3,3
ANKARA – ÇANKAYA – Ayhan Sümer Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 443,04 / 5,35 / 2,92
ANKARA – ÇANKAYA – Ayrancı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Çince 60 / 441,76 / 5,54 / 3,94
ANKARA – KEÇİÖREN – Aydınlıkevler Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 441,16 / 5,63 / 2,78
ANKARA – ALTINDAĞ – ANKARA Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 438,53 / 6,02 / 2,15
ANKARA – KAHRAMANKAZAN – Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 437,02 / 6,25 / 0,93
ANKARA – POLATLI – Polatlı TOBB Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 435 / 6,56 / 0,81
ANKARA – YENİMAHALLE – Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 210 / 432,79 / 6,91 / 0,54
ANKARA – ÇUBUK – Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 431,16 / 7,16 / 1,25
ANKARA – GÖLBAŞI – Gölbaşı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 430,12 / 7,33 / 2,67
ANKARA – YENİMAHALLE – Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 429 / 7,5 / 0,63
ANKARA – MAMAK – Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 428,71 / 7,55 / 2,85
ANKARA – ELMADAĞ – Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 427,59 / 7,73 / 2,38
ANKARA – YENİMAHALLE – ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 425,47 / 8,08 / 0,46
ANKARA – ÇANKAYA – ANKARA Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 420,98 / 8,85 / 4,72
ANKARA – KALECİK – Mehmet Doğan Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 416,8 / 9,58 / 5,44
ANKARA – YENİMAHALLE – ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 415,88 / 9,75 / 2,09
ANKARA – KEÇİÖREN – Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 413,27 / 10,22 / 1,74
ANKARA – YENİMAHALLE – Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 412,51 / 10,36 / 1,84
ANKARA – BEYPAZARI – Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 411,97 / 10,46 / 0,11
ANKARA – ÇANKAYA – Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 411,19 / 10,61 / 5,53
ANKARA – ŞEREFLİKOÇHİSAR – Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 407,72 / 11,28 / 2,6
ANKARA – YENİMAHALLE – Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 401,17 / 12,62 / 8,09
ANKARA – ETİMESGUT – Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 398,5 / 13,18 / 6,75
ANKARA – ALTINDAĞ – Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 396,65 / 13,58 / 8,39
ANKARA – SİNCAN – Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 395,68 / 13,8 / 2,56
ANKARA – ÇUBUK – Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 395,39 / 13,86 / 7,24
ANKARA – ETİMESGUT – Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 395,27 / 13,89 / 6,41
ANKARA – GÜDÜL – Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 389,27 / 15,24 / 8,61
ANKARA – NALLIHAN – Bilal Güngör Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 387,35 / 15,7 / 6,53
ANKARA – KIZILCAHAMAM – TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 378,93 / 17,75 / 7
ANKARA – KEÇİÖREN – Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 378,11 / 17,96 / 9,25
ANKARA – YENİMAHALLE – Uluslararası ProfDrMuhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 60 / 371,57 / 19,72 / 7,9
ANKARA – PURSAKLAR – Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 368,08 / 20,69 / 12,44
ANKARA – ALTINDAĞ – ANKARA Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 120 / 366,15 / 21,22 / 2,77
ANKARA – ALTINDAĞ – Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 364,04 / 21,82 / 7,65
ANKARA – ETİMESGUT – Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 360,83 / 22,78 / 12,87
ANKARA – YENİMAHALLE – Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 120 / 359,47 / 23,19 / 6,97
ANKARA – KEÇİÖREN – Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 358,39 / 23,51 / 8,09
ANKARA – YENİMAHALLE – Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 356,58 / 24,07 / 8,58
ANKARA – MAMAK – Prof Dr Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 356,04 / 24,23 / 11,48
ANKARA – KEÇİÖREN – Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 120 / 355,86 / 24,29 / 7,25
ANKARA – MAMAK – Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 353,46 / 25,05 / 5,8
ANKARA – ÇANKAYA – Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 60 / 352,4 / 25,4 / 5,82
ANKARA – ÇANKAYA – Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 60 / 341,95 / 28,87 / 8,89
ANKARA – YENİMAHALLE – Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 341,7 / 28,96 / 19,14
ANKARA – ÇANKAYA – Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 338,54 / 30,07 / 13,05
ANKARA – ALTINDAĞ – ANKARA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 336,72 / 30,7 / 15,49
ANKARA – ÇANKAYA – Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 336,08 / 30,93 / 9,43
ANKARA – YENİMAHALLE – Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 335,89 / 31 / 12,87
ANKARA – GÖLBAŞI – Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 60 / 335,51 / 31,13 / 8
ANKARA – SİNCAN – Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 329,31 / 33,39 / 17,19
ANKARA – MAMAK – Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 325,95 / 34,63 / 8,59
ANKARA – KEÇİÖREN – Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 322,75 / 35,86 / 15,4
ANKARA – ÇANKAYA – Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 321,21 / 36,46 / 7,67
ANKARA – YENİMAHALLE – Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 320,46 / 36,75 / 14,68
ANKARA – KEÇİÖREN – Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 319,12 / 37,27 / 21,51
ANKARA – KEÇİÖREN – Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 312,43 / 39,93 / 19,3
ANKARA – YENİMAHALLE – Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 310,49 / 40,72 / 16,47
ANKARA – YENİMAHALLE – Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 310,22 / 40,83 / 13,5
ANKARA – SİNCAN – Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 310,15 / 40,86 / 21,09
ANKARA – ALTINDAĞ – Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 310,1 / 40,88 / 15,92
ANKARA – KEÇİÖREN – Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 309,3 / 41,21 / 11,77
ANKARA – YENİMAHALLE – Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 30 / 308,16 / 41,69 / 8,88
ANKARA – POLATLI – Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 306,59 / 42,33 / 19,5
ANKARA – SİNCAN – Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 299,46 / 45,34 / 17,84
ANKARA – YENİMAHALLE – Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 298,59 / 45,72 / 25,41
ANKARA – KEÇİÖREN – Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 297,77 / 46,07 / 26,52
ANKARA – YENİMAHALLE – Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 295,79 / 46,93 / 25,65
ANKARA – ALTINDAĞ – Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 290,83 / 49,1 / 24,58
ANKARA – YENİMAHALLE – Batıkent Ş Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 290,32 / 49,32 / 19,82
ANKARA – ALTINDAĞ – İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 289,94 / 49,49 / 18,24
ANKARA – MAMAK – Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 289,43 / 49,72 / 26,09
ANKARA – ÇANKAYA – Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 286,85 / 50,86 / 16,48
ANKARA – PURSAKLAR – Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 279,69 / 54,08 / 18,9
ANKARA – ÇANKAYA – Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 273,76 / 56,79 / 30,91
ANKARA – ETİMESGUT – Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 269,96 / 58,56 / 25,31
ANKARA – YENİMAHALLE – Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 258,48 / 63,95 / 33,28
ANKARA – ÇUBUK – Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 258,41 / 63,98 / 25,43
ANKARA – MAMAK – Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 256,71 / 64,79 / 24,22
ANKARA – ALTINDAĞ – Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 256,06 / 65,1 / 35
ANKARA – GÖLBAŞI – Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 245,21 / 70,28 / 13,4
ANKARA – AKYURT – Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek / Arapça / 30 / 244,82 / 70,47 / 12,75
ANKARA – NALLIHAN – Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 214,33 / 85,24 / 39,68
ANKARA – MAMAK – Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 184,7 / 96,5 / 45,73