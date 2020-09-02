Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr'den ulaşılabilir" denildi.

9 ayrı fakülteye alınacak 22 akademik eleman, 1 Eylül-15 Eylül arası ilana başvurabilecek. İlanın şartları ve detayları ile başvuruda istenen belgeler ise ilan sayfasında belirtildi.



