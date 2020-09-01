Ankara Medipol Üniversitesi 22 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır" denildi.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacak.