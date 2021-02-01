Türkiye Ankara Medipol Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Ankara Medipol Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Ankara Medipol Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Ankara Medipol Üniversitesi, 'Devamlı statüde' olmak üzere 22 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

01 Şubat 2021, Pazartesi 16:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Medipol Üniversitesi, 'Devamlı statüde' olmak üzere 22 öğretim üyesi alacak. Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır" denildi.

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