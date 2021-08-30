Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 16:44 Son Güncelleme:
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Ankara Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
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