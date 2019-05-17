Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. Duyuruda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." diye belirtildi.

İlan sonrası "Ankara Medipol Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yöneltildi.