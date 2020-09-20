Ankara, Meriç nehri sınırına dev haç dikenleri arıyor

Sınıra ‘haç’ dikilmesi ile ilgili Yunanistan’ın vereceği tavrı da bekleyen Ankara’nın, AB zirvesi öncesi yürüttüğü arka kapı diplomasi trafiğine devam etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başı bir kez daha Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir görüşme yapması planlanıyor. Yeni Bosna’ya dikilen 15 m yüksekliğindeki haçın açılışı önceki gün papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde ışıklandırıldı.

Türkiye’nin sınıra haç dikilmesi ile ilgili araştırmasının ardından, diplomasi yolu ile de rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyor.

Şimde de Kıbrıs'a gidiyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizin zirve yaptığı sırada, geçen hafta Meis adasını ziyaret eden Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu yarın Kıbrıs Rum yönetimine geliyor.

Sakellaropulu, ziyareti öncesinde yine Türkiye’yi hedef aldı ve “Türk saldırganlığı karşısında egemenliğimizi korumak ve birliğimizi göstermek amacıyla Kıbrıs’a gidiyorum” dedi.

Meis adasına gitmişti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Doğu Akdeniz’de 10 Ağustos’tan beri süren ‘Oruç Reis’ krizinde sık sık gündeme gelen Meis Adası’nı ziyaret etti.. Yunanistan, kısa süre önce adaya asker göndermişti. Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Meis’te 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıldönümü törenlerine katılan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, çeşitli etkinliklerde yer aldıktan sonra yarın başkent Atina’ya dönecek.

Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos’un davetlisi olarak askeri helikopterle Meis’e giden Sakellaropulu’nun programında, adanın limanına demir atmış savaş gemilerini ve yakındaki Karaada (Ro) adacığını ziyaret de bulunuyor.

Sakelaropulu, "zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını" belirterek, "Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırgan söylemlerinin arttığını" iddiasında bulundu. "Türkiye'nin, Yunanlı ve Türkler tarafından çok uzun yıllar boyunca inşa edilmiş iyi komşuluk ve barış içinde yaşama ortamını sabote ettiğini" öne süren Sakelaropulu, "Türk liderlerin saldırgan söylemleri halklar arasında engelleri yükseltiyor, şüphe ve düşmanlık yaratıyor, aralarındaki bağları sarsıyor." diye konuştu.

"Meis'in kurtuluşunun 77. yıl dönümü" adı altında düzenlenen törenlere katılmak üzere Ada'da bulunan Sakelaropulu, Meis'in Yunanistan’ın hak talebinde "yüksek stratejik öneme sahip olduğunu" savunarak, "Adanın ahlaki öneme de sahip olduğunu ve takım adalarının doğu ucunda 5 bin yıl boyunca gelenek ve göreneklerini koruduğunu" söyledi. Meis'teki Savaş Müzesi'ni de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı, "Atina'nın uluslararası camia ve ortaklarıyla da sürekli iş birliği ve iletişimde olduğunu" belirterek, ülkesinin diplomasi ve diyalog yolunu izlediğini öne sürdü.



