Türkiye Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Türkiye

Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 43'ü gözaltına alındı.

02 Kasım 2021, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı görevde kamu personeli, aralarında öğretmen, doktor, mühendis, uzman ve akademisyen olarak görev yapmış çeşitli kamu kurum/kuruluşlarından ihraç edilmiş 57 kişi ile 37'si özel sektör çalışanı olmak üzere 100 'mahrem imam' şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 40 ilde operasyon başlattı. 43 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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