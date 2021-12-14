Türkiye Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu!

Türkiye

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 102 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

14 Aralık 2021, Salı 08:39 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi" denildi.

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