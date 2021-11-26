Türkiye Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda avukat gözaltında…

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda avukat gözaltında…

Türkiye

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda avukat gözaltında…

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması kapsamında harekete geçildi. 12‘si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

26 Kasım 2021, Cuma 09:03 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 12‘si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

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