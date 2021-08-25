Türkiye Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 2 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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