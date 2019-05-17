Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü bugün ilan geçerek 2 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada ise "Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca aşağıdaki başvuru takvimine göre Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.

Duyuru ile birlikte "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu gündem oldu.