Ekonomi Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri bugün başlıyor

Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri bugün başlıyor

Ekonomi

Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri bugün başlıyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında, performans testleri bugün saat 08.00'de Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkacak yüksek hızlı trenle başlayacak.

25 Ocak 2021, Pazartesi 00:13 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ankara-Sivas YHT hattında, 14 Eylül 2020'den bu yana "yükleme testlerinin" başarıyla devam ettiği anımsatıldı. Bugün itibarıyla performans testlerine başlanacağına işaret edilerek, "Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, yüksek hızlı tren setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek." bilgisi verildi.

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Bu kapsamda bugün saat 08.00'de Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar'ından kalkacak yüksek hızlı trenin, Sivas'a ulaşacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, işletmeye alınacak."

AA

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