Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacak. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden "02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir." açıklaması yapıldı.

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