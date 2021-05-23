Türkiye Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

23 Mayıs 2021, Pazar 17:26 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacak. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden "02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca  Üniversitemiz  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  2914  sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir." açıklaması yapıldı.

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