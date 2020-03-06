Ankara turistik yerler

Başkent Ankara'ya bir seyahat gerçekleştirecekseniz, şehri daha yakından tanımak isteyebilirsiniz. Ankara’da her zevke uyabilecek restoran bulmak mümkün. Et ve balık ürünleri, çeşitli sebze ve otlardan yapılan yemekler oldukça lezzetli. Ankara’da Türk mutfağının önemli yemeklerinin hepsini bulabilmek mümkün. Ankara ayrıca hamur işleri bakımından da zengin. Özellikle Ankara simidi meşhur. Deniz olmaması balık olmadığını göstermez. Ankara’da taze deniz ve akarsu balıkları bulunmakta. Balık restoranlarında mevsimine göre farklı cinslerde balıklar sunulmakta.

Ankara'da ne yenir?

Ankara Kebabı

Kuz eti, pirinç ve milföy hamuru ile yapılan bir yemek. Böreğe benzeyen bir görüntüsü var.

Ankara Tava

Kuşbaşı kuzu eti ile yapılan pirinç pilavı.

Ankara Döneri

Meşhur Ankara döneri kırmızı etten yapılan döner.

Sac Kavurma

Sac tava içinde yapılır. Domates, kuru soğan, sivri biber ile koyun etinin kavrularak yapıldığı bir yemek.

Beypazarı Kurusu

Tuzlu bir hamur işi.

Ankara Simidi

Ekmek hamuruna çember şekli verildikten sonra üzeri susama bulanarak fırınlanır. Genellikle kahvaltılarda ve çay ile birlikte yenilir.

Ankara’da gezilecek yerler

Ankara şehri, Hititler, Persler, Lidyalılar, Bizans medeniyetlerinin merkezi oldu. Şehirde yaşam genel olarak düzenli. Müzeler, tarihî ve turistik yerler şehrin geçmişte ev sahipliği yaptığı kültürleri anlatır. Gece eğlenmek isteyenler için ise canlı müzik yapılan barlar, kulüpler var. Türkiye’nin önemli üniversitelerinin olduğu bu şehir, aynı zamanda bir öğrenci şehri. Ankara Çankaya semti genellikle devlet yönetiminin bulunduğu bir semt. Kızılay Meydanı ise meşhur yerlerinden. Kızılay, gün içerisinde oldukça kalabalık olan bir meydan aynı zamanda Ankara içi ulaşımın merkezi.

Tarihi açıdan Ankara, Helenistik dönemde Galat boylarından Tektosag’ın başkenti, Bizans Dönemi’nde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı Dönemi’nde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi konumunda oldu. Ankara’da Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Galatlar yaşadı. Ankara 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin merkezi ilan edildi. 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti oldu. Ankara’da doğa ile baş başa olmak isteyenler için ise Gençlik Parkı, Kuğulu park, Seymenler Parkı, Eymir Gölü Ankara’da yer alan ve doğal güzellikler sunan parklar.

Anıtkabir

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı olan Anıtkabir aynı zamanda, Mustafa Kemal Atatürk’e ait şahsi eşyaların, savaş belgelerinin, o dönemin makam araçların da bulunduğu bir müze. İlk defa ziyaret edeceklerin rehberlik hizmeti alması önerilir. Aslanlı Yol olarak adlandırılan bölümden yürünerek geçildikten sonra anıt mezara ulaşılır. Burada bazı resmi bayramlar ve diplomatik ziyaretlerde devlet törenleri düzenlenir.

Ankara Kalesi

Kale surlarından içeri girildiğinde içeride yerleşim yeri olduğu görülür. Burada evler kafe ya da turistik mağazaya dönüştürülmüştür. Kale, Ankara fotoğrafları çekmek için çok uygundur. Buradaki Pirinç Han, Çengel Han ve Pilavlıoğlu Pasajı nostaljik bir hava yaşatmakta.

Hacı Bayram Camisi

Ankara'nın Ulus semtinde ve Augustus Tapınağı'nın bitişiğinde. İlk yapılış tarihi 1427 olan cami bugünkü haliyle 17. ve 18. yüzyıl camilerinin karakterlerini taşır.

Ankara Augustus Tapınağı

Roma Dönemi öncesinde Kybele ve Men'e adanmış olan bu yer İmparator Augustus için M.Ö. 25-20 yıllarında yaptırılmış bir tapınak. Augustus’un yapmış olduğu işleri anlatan Yunanca ve Latince kitabelerin yer aldığı tapınak önemli bir tarihî eser.

Samanpazarı

Samanpazarı, Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Otantik, eski ve yeni pek çok eşyanın bulunabileceği bir pazar.

Hamamönü

Osmanlı şerbetleri ve lokumlarının tadılabileceği eski Türk kültürünü yaşatan bir yer.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Eski Çağ’dan başlayarak günümüze kadar gelmiş olan pek çok eser sergilenmekte.

Ankara Etnografya Müzesi

Müzede bölgeye ve Türk kültürüne ait birçok eser mevcut.

Cumhuriyet Müzesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişimini anlatan bu yapı 1960 yılından sonra müze olarak kullanılmaya başlanmış.



