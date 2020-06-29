Ankara Üniversitesi 315 sürekli işçi alıyor! İşte alımın detayları

Ankara Üniversitesi 315 sürekli işçi alacağını duyurdu. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere "sürekli İşçi" alımı yapılacak.

98 temizlik görevlisi, 172 hasta bakım elemanı, 10 kadın güvenlik görevlisi, 35 erkek güvenlik görevlisi alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29/06/2020 - 03/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 28/07/2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi http://youtube.com/ankuzem adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.







