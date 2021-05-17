Ankara Üniversitesi 45 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi, İŞKUR aracılığıyla 45 sürekli işçi alımı yapacak. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde Sürekli İşçi alımı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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