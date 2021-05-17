Türkiye Ankara Üniversitesi 45 sürekli işçi alımı yapacak

Ankara Üniversitesi 45 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye

Ankara Üniversitesi 45 sürekli işçi alımı yapacak

Ankara Üniversitesi, İŞKUR aracılığıyla 45 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 16:47 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi, İŞKUR aracılığıyla 45 sürekli işçi alımı yapacak. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Ankara  Üniversitesi  Hastanelerinde  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve  Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde Sürekli İşçi alımı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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